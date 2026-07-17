Una banda di rapinatori ha preso di mira una villetta a Ranica, portando via borse di lusso e gioielli. Dopo il colpo, i malviventi sono fuggiti a tutta velocità con un’auto, come si vede in un video che mostra le manovre evasive sulla Stelvio. La fuga è durata pochi minuti, prima che la polizia perdesse le tracce. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Il video riprende i rapinatori fare delle manovre e scappare a tutta velocità. Poco prima la banda si era introdotta in una villetta di Ranica e aveva portato via borse di lusso e gioielli. I proprietari, una coppia, erano in casa con alcuni amici e ad accorgersi per prima degli intrusi è stata una delle due figlie: «Mi ha detto: "Mamma c'è l'uomo nero", poi abbiamo visto le luci accendersi e i rumori - racconta Greta Lizzola -. I rapinatori hanno colpito mio marito e gli hanno rotto due denti, è svenuto». Qualche giorno dopo, la donna ha riconosciuto nella Stelvio usata dalla banda che ha colpito l'agriturismo Ca' Fenile la stessa auto su cui sono scappati i due uomini che erano entrati a casa sua a volto coperto. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - La rapina a Ranica, il video della Stelvio in fuga

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