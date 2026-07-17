La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi chiude la vicenda giudiziaria per Mario Roggero, lasciando la moglie Mariangela in un profondo stato di devastazione. La donna esprime tutta la sua rabbia contro una sentenza che ritiene ingiusta e distruttiva per l’intera famiglia, affermando che i giudici “hanno deciso così. Di seppellire Mario e di rovinare tutti noi”. Lo sfogo della moglie di Mario Roggero dopo la sentenza Dopo la conferma definitiva in Cassazione della condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere a Mario Roggero per il duplice omicidio dei rapinatori avvenuto nel 2021, esplode il dolore della famiglia del gioielliere piemontese. Mariangela, moglie dell’uomo, si è abbandonata a uno sfogo colmo di rabbia e disperazione, come riportato da Il Giornale: “Sono cinque anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La rabbia della moglie di Mario Roggero, "i giudici hanno deciso di seppellirlo e rovinarci tutti"

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