L’economia ravennate tiene ma cresce meno di quella regionale. E se lo scorso anno Ravenna era stata definita la "Bella addormentata", oggi è il momento della nave che si misura contro le onde e sulla quale i vogatori devono remare assieme. L’immagine è frutto dello studio che Guido Caselli, vicesegretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna, ha presentato ieri a Ravenna in occasione dell’ Osservatorio TrendRA di Cna Ravenna. Dall’Osservatorio emerge che Ravenna si conferma provincia ad alto benessere: nel 2025 il Pil per abitante ha toccato 40.108 euro (30esima su 107 province in Italia), il reddito disponibile 26.536 euro (21esima) e la disoccupazione il 4,1%, meglio della media nazionale (6,1%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La provincia tiene ma cresce lentamente. Margini ed export sotto la lente: "Intervengano le istituzioni"

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