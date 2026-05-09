Chiusura tratta ferroviaria Napoli–Salerno via Cava i sindacati | Intervengano le istituzioni

Da salernotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le segreterie provinciali di diverse sigle sindacali hanno manifestato preoccupazione riguardo alla chiusura totale della tratta ferroviaria Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni, programmata dal 10 maggio al 29 giugno 2026. La decisione riguarda un tratto che collega due importanti città e interessa il trasporto ferroviario locale. I rappresentanti sindacali chiedono un intervento delle istituzioni per affrontare le conseguenze sulla mobilità dei cittadini e sui pendolari.

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Le segreterie provinciali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna esprimono “massima preoccupazione” per gli effetti che la chiusura totale della tratta ferroviaria Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni, prevista dal 10 maggio al 29 giugno 2026, produrrà sulla mobilità dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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