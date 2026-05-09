Chiusura tratta ferroviaria Napoli–Salerno via Cava i sindacati | Intervengano le istituzioni

Le segreterie provinciali di diverse sigle sindacali hanno manifestato preoccupazione riguardo alla chiusura totale della tratta ferroviaria Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni, programmata dal 10 maggio al 29 giugno 2026. La decisione riguarda un tratto che collega due importanti città e interessa il trasporto ferroviario locale. I rappresentanti sindacali chiedono un intervento delle istituzioni per affrontare le conseguenze sulla mobilità dei cittadini e sui pendolari.

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