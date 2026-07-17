La prevenzione come valore di comunità | a Pioppo la Sottosegretaria Paola Frassinetti

Da monrealelive.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pioppo, la Sottosegretaria ha partecipato a un evento dedicato alla prevenzione, coinvolgendo istituzioni, scuole e realtà locali. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra diversi soggetti per rafforzare la prevenzione come valore condiviso all’interno della comunità.

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