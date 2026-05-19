Screening uditivo nelle scuole | l’istituto San Francesco di Paola apripista della prevenzione
Nelle scuole di Messina si è conclusa un’iniziativa di screening uditivo promossa dall’Istituto Comprensivo San Francesco di Paola. L’iniziativa, patrocinata dall’ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e degli Tecnici di Perfusione Cardiovascolare, ha visto il coinvolgimento della Commissione d’Albo territoriale dei Tecnici Audiometristi. L’obiettivo era offrire un servizio di prevenzione sanitaria direttamente nelle aule scolastiche, permettendo ai bambini di sottoporsi a controlli dell’udito.
All’Istituto Comprensivo San Francesco di Paola di Messina la prevenzione entra in aula. Si è conclusa oggi un’iniziativa di prevenzione sanitaria patrocinata dall’ordine Tsrm e Pstrp di Messina, con il coinvolgimento della Commissione d’Albo territoriale dei Tecnici Audiometristi guidata dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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