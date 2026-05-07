Caspoggio volontari al lavoro sui torrenti e sulla Costera | La Protezione Civile è prevenzione e comunità

La stagione del Gruppo comunale di Protezione Civile di Caspoggio è partita con un’intensa attività sui torrenti e sulla Costera. I volontari sono impegnati in interventi di vigilanza e manutenzione per monitorare il territorio e prevenire eventuali rischi. La presenza sul campo rappresenta un’operazione costante, volta a garantire la sicurezza della comunità e a intervenire prontamente in caso di necessità.

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È iniziata con una intensa attività sul territorio la stagione del Gruppo comunale di Protezione Civile di Caspoggio. I 51 volontari coordinati da Ornella Pellegatta sono stati impegnati nelle ultime settimane in una serie di interventi di prevenzione e manutenzione ambientale considerati.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Squadre antincendio, al via i corsi per volontari della Protezione CivileTempo di lettura: 2 minuti È partita oggi la formazione per i volontari di Protezione Civile della Regione Campania volta ad acquisire le conoscenze... Protezione civile. Open Day al Baluardo con mezzi e volontariSabato 9 maggio Open Day della Protezione Civile: lo annuncia l’assessore e vice sindaco Fabio Barsanti, in compagnia del dirigente comunale alla... Contenuti utili per approfondire Dl sicurezza lavoro: Ciriani, ok a regime speciale volontari Protezione CivileApprovato un emendamento del Governo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - Abbiamo fatto un ulteriore, e importante, passo avanti per la tutela dei volontari e degli operatori della Protezione ... ilsole24ore.com Protezione civile, nuove regole per tutelare sicurezza e salute dei volontariLa settimana parlamentare è dedicata al disegno di legge 2736 DL 159/2025 Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, ... vita.it