Il Chiesanuova ha presentato la rosa per la nuova stagione, con alcune conferme e numerosi innesti. L'allenatore ha dichiarato che la squadra intende continuare a dare il massimo. La formazione riparte dalla forza del gruppo, dopo aver ottenuto la salvezza nella stagione precedente. La squadra parteciperà alla Seconda Categoria 2026-27 e alla Coppa Toscana. La rosa è stata completamente rinnovata rispetto all'ultima annata.

Un gruppo profondamente rinnovato con qualche conferma e tanti nuovi innesti. Dopo la salvezza conquistata nella passata stagione, è così che il Chiesanuova si presenta ai nastri di partenza della Seconda Categoria 202627 e della Coppa Toscana. Lo staff tecnico e l’organico sono stati presentati pochi giorni fa allo Scirea e proprio la temporanea chiusura del campo ha rappresentato un ostacolo aggiuntivo. Anche per questo, la permanenza in categoria ha un sapore speciale ed almeno per quanto riguarda lo staff, la dirigenza ha deciso di non cambiare: fiducia rinnovata a mister Albert Shehaj. Che potrà contare su Emanuele Santi come allenatore in seconda, su Riccardo Allori come "match analyst", su Bernardo D’Alò nelle vesti di preparatore atletico e su Alessio Cappelli come preparatore dei portieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La presentazione della rosa, tra conferme e tanti innesti. L’allenatore Shehaj: "Vogliamo continuare a dare il massimo». Il Chiesanuova riparte dalla forza del gruppo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Napoli, Allegri prepara il futuro: tra conferme e nuovi innestiIl Napoli sta pianificando il futuro e il nome di Allegri viene spesso accostato alla panchina azzurra.

Mazzarri riparte dalla Grecia? Trattativa in corso tra l’allenatore e l’IraklisWalter Mazzarri è attualmente coinvolto in una trattativa con il club greco Iraklis, con un volo in Grecia per definire l’accordo.