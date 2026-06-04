Il Napoli sta pianificando il futuro e il nome di Allegri viene spesso accostato alla panchina azzurra. Non c’è ancora un’annuncio ufficiale, ma le trattative sono in corso. La società lavora per definire la rosa e le strategie per la prossima stagione, con possibili conferme e nuovi acquisti. Le decisioni definitive sulla guida tecnica sono ancora in fase di valutazione.

Nonostante l’ufficialità non sia ancora arrivata, il Napoli sta già programmando il futuro e il nome di Massimiliano Allegri continua ad essere accostato con insistenza sulla panchina azzurra. La società partenopea vuole mantenere alta la competitività per puntare allo scudetto ed andare il più avanti possibile in Champions League, puntando su una rosa di gran valore ma pronta ad essere ulteriormente rinforzata. Uno degli aspetti che il futuro tecnico valuterà attentamente riguarda i 10 giocatori in ritorno dai prestiti. Su tutti spicca il nome di Noa Lang, esterno che ha già annunciato di essere molto contento di tornare a Napoli e vorrà farsi notare fin da subito. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Serieagoal.it - Calciomercato Napoli, Allegri prepara il futuro: tra conferme e nuovi innesti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Conte lascia il Napoli: Sarri è vicinissimo

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, rivoluzione estiva tra i pali e possibili nuovi innesti in attacco: il puntoDurante la sessione di calciomercato estivo, la squadra nerazzurra sta programmando un aggiornamento della rosa con vari cambiamenti.

Leggi anche: Napoli, la formazione di Max Allegri: 4-5 innesti da 70-80 milioni tra titolari e panchina

Temi più discussi: Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'addio di Conte? Allegri balza in pole, Italiano prima alternativa: la lista del presidente De Laurentiis; CALCIOMERCATO NAPOLI, MANNA STUDIA I PRIMI COLPI PER ALLEGRI: ECCO I TRE NOMI SUL TACCUINO; Il PSG si prepara alla finale di Champions League contro l’Arsenal; Italiano al Napoli, ci siamo: il tecnico è pronto ad accettare.

Nuova era al Napoli: con Allegri in panchina, il sogno si chiama Rabiot. Possibili cambiamenti importanti anche a centrocampo. #Napoli #Allegri #Rabiot #Calciomercato #SerieA #McTominay x.com

Allegri vuole un terzino, Manna valuta Khalaili e Dodo: tutti i nomi per il Napoli del futuroNon solo centrocampo, ovviamente, nell’orbita di un mercato che il Napoli sta provando a gestire anticipando i tempi di un movimento che dopo il Mondiale, inevitabilmente, subirà gli effetti dei risul ... msn.com

Calciomercato Napoli, cinque in uscita con Allegri: i nomi (uno a sorpresa)Mercato Napoli pronto a entrare nel vivo. Con Allegri tanti giocatori sono incedibili ma alcuni partiranno: l'elenco completo ... tuttonapoli.net