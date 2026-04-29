Walter Mazzarri è attualmente coinvolto in una trattativa con il club greco Iraklis, con un volo in Grecia per definire l’accordo. L’allenatore toscano, nato nel 1961, ha alle spalle esperienze con Napoli e Inter. La trattativa tra le parti sembra in fase avanzata, e si attende una conferma ufficiale sull’eventuale nuovo incarico all’estero.

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© Calcionews24.com - Mazzarri riparte dalla Grecia? Trattativa in corso tra l’allenatore e l’Iraklis

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