J ennifer Lopez ha chiuso in bellezza il Grand Tour siciliano di Dolce & Gabbana intonando Il cielo in una stanza di Gino Paoli ieri sera, giovedì 16 luglio, durante la festa finale organizzata dalla maison a Taormina. L’esibizione, arrivata a sfilate ormai concluse, ha trasformato l’ultima notte del brand in Sicilia in un momento a sorpresa, tra amici, ospiti internazionali e addetti ai lavori. I momenti cult delle star in passerella. guarda le foto Jennifer Lopez canta Gino Paoli tra rose rosse per Dolce & Gabbana. Nei video postati sui social, si vede un cerchio di enormi rose rosse scenografiche che avvolge la cantante e un gruppo di performer inginocchiati intorno a lei, mentre fasci di luce bianca e rossa tagliano il buio della notte siciliana tra effetti di fumo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La popstar è stata la protagonista del party di chiusura delle sfilate di Dolce & Gabbana a Taormina. E ha fatto un bel regalo agli ospiti

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