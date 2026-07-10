Dolce&Gabbana hanno organizzato il loro Grand Tour dell’Alta Moda a Taormina, in Sicilia. La manifestazione comprende sfilate di gioielleria e sartoria, e si svolge in uno scenario caratterizzato da paesaggi e architetture locali. La Sicilia è stata scelta come ambiente per questo evento, che rappresenta uno dei momenti principali del percorso creativo del brand, ormai attivo da oltre quarant’anni.

Musa ispiratrice d’un percorso creativo ultraquarantennale, la Sicilia è ancora una volta lo spettacolare, potente scenario per uno dei momenti più attesi: il Grand Tour dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana. Che esattamente dopo quattordici anni ritornano lì dove partirono, nel 2012, con la prima edizione: a Taormina. Il programma dell’evento “Dolce&Gabbana Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria Taormina” è molto articolato e riservato ad un pubblico composto da clienti internazionali e media di settore e prevede domenica 12 luglio la presentazione della nuova collezione Alta Gioielleria al San Domenico Palace, Taormina, a Four... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Dolce&Gabbana tornano in Sicilia con il Grand Tour dell’Alta Moda: a Taormina le sfilate di gioielleria e sartoria

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Dolce & Gabbana Sicily Handbags - different colors and sizes

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