Melissa Satta e il suo fidanzato Carlo Beretta sono stati visti a Taormina, dove hanno preso parte alla sfilata di Alta Moda di Dolce & Gabbana al Parco Botanico di Radicepura. La coppia, arrivata insieme, ha assistito all’evento tra abiti eleganti, confermando la loro presenza e il rapporto che si rafforza. La partecipazione si è svolta in un contesto di grande attenzione mediatica.

La showgirl e il giovane imprenditore hanno partecipato alla sfilata d’Alta Moda di Dolce & Gabbana al Parco Botanico di Radicepura, in Sicilia, confermando un legame che appare sempre più solido. Melissa Satta e il fidanzato Carlo Beretta si sono mostrati affiatati e impeccabili a Taormina,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Melissa Satta e il fidanzato Carlo Beretta a Taormina per Dolce & Gabbana: coppia protagonista tra eleganza e progetti

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Melissa Satta sulla differenza d'età con Carlo Beretta I limiti li pongono gli ignoranti

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