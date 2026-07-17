Il film INK, diretto dal premio Oscar Danny Boyle, aprirà l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La prima mondiale si terrà mercoledì 2 settembre 2026 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido. La pellicola narra della nascita e dell’ascesa del tabloid The Sun e della figura di Rupert Murdoch.

S arà INK, il nuovo film diretto dal premio Oscar Danny Boyle, ad aprire l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’opera sarà presentata in prima mondiale e in concorso mercoledì 2 settembre 2026 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido. E inaugurerà la manifestazione diretta da Alberto Barbera, in programma dal 2 al 12 settembre. Protagonisti del film sono Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy, mentre la sceneggiatura è firmata dal drammaturgo James Graham. “28 anni dopo”, il trailer dell’inquietante horror di Danny Boyle X Leggi anche › Apre la Biennale di Venezia 2026: un viaggio tra i padiglioni che lasciano il segno › Al lavoro con. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La pellicola racconta della nascita e dell'ascesa del tabloid The Sun (e di Rupert Murdoch)

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