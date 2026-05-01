I capri pants sono tornati di tendenza questa primavera, suscitando opinioni contrastanti tra appassionati di moda. Questo capo, che ha avuto il suo momento di massimo successo in passato, sta vivendo una rinascita con nuovi modelli e varianti. La scelta di indossarli divide chi li considera un must e chi invece li evita, rendendo il loro ritorno un argomento di discussione tra appassionati e addetti ai lavori.

La moda gira e le tendenze ritornano, anche quelle più insospettabili. È il caso dei capri pants, anche detti pantaloni “pinocchietto”, che dopo un periodo di oblio, etichettati come fuori moda e di cattivo gusto, negli ultimi anni sono tornati alla ribalta, specialmente in questa primaveraestate 2026. C’è chi li ama e c’è chi li odia, ma a prevalere in questa stagione è la tendenza legata alla nostalgia degli anni 2000, in cui questo capo d’abbigliamento ha avuto un momento di gloria. La storia del pantalone capri. La sua storia, però, risale agli anni ’40, quando fu creato dalla stilista tedesca Sonja de Lennart come omaggio all’ isola di Capri, luogo della sua infanzia, configurandosi come un capo vacanziero, una versione più corta del pantalone lungo per far fronte al caldo estivo, pur mantenendo una buona dose di eleganza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Capri pants sì o no? Nascita e ascesa del capo più cool (e divisivo) del momento e i modelli su cui puntare questa primavera

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