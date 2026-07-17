Alcuni gadget cinematografici, come secchielli di popcorn e oggetti regalati dopo le anteprime, vengono rivenduti a prezzi elevati o venduti online. Gadget destinati a essere donati o usati sono poi messi in vendita su piattaforme di compravendita. La tendenza riguarda oggetti legati al cinema che vengono commercializzati in modo eccessivo, spesso senza considerare il loro valore originale o il buon senso.

Dalla rivendita a prezzi esorbitanti dei secchielli dei pop-corn ai gadget regalati post-anteprima che finiscono dritti su Vinted. Ecco quello che avviene quando la passione per il cinema diventa un'ossessione che dovrebbe placare la FOMO, monetizzando tutto in barba al buon senso. Dalla riapertura delle sale post-Covid è stata spinta una narrazione che vorrebbe il cinema come evento. Di per sé non ci sarebbe nulla di male, ma come spesso accade certi slogan vengono trasformati in qualcos'altro. Da una parte i film di fascia medio-bassa vengono ignorati dal pubblico (perché passa la fuorviante idea che in sala vadano visti solo i "grandi"... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La passione per i gadget cinematografici è sfuggita di mano

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