Punta Marina l'invasione dei pavoni | una convivenza sempre più difficile e ormai sfuggita di mano

A Punta Marina, nel Ravennate, la presenza crescente di pavoni sta creando problemi alla popolazione locale. Le persone segnalano canti notturni, accumulo di escrementi e un aumento del numero di esemplari, rendendo difficile la convivenza con questa specie esotica. La situazione si fa sempre più complicata, con i residenti che si trovano a dover affrontare le conseguenze di questa invasione.

A Punta Marina, nel Ravennate, l’invasione di pavoni continua a dividere: tra canti notturni, escrementi e numeri in crescita, la convivenza con questa specie esotica diventa sempre più difficile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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