Punta Marina l'invasione dei pavoni | una convivenza sempre più difficile e ormai sfuggita di mano

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Punta Marina, nel Ravennate, la presenza crescente di pavoni sta creando problemi alla popolazione locale. Le persone segnalano canti notturni, accumulo di escrementi e un aumento del numero di esemplari, rendendo difficile la convivenza con questa specie esotica. La situazione si fa sempre più complicata, con i residenti che si trovano a dover affrontare le conseguenze di questa invasione.

A Punta Marina, nel Ravennate, l’invasione di pavoni continua a dividere: tra canti notturni, escrementi e numeri in crescita, la convivenza con questa specie esotica diventa sempre più difficile.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: L’invasione dei pavoni, Punta Marina colonizzata e cittadini esasperati: “Oltre 100: sono ovunque”

Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplariUn'attrazione per turisti e bambini, ma anche una causa, per alcuni costante, di rumori fastidiosi e sporcizia.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L’invasione dei pavoni, Punta Marina colonizzata e cittadini esasperati: Oltre 100: sono ovunque; Punta Marina, il lido dove osano i pavoni. Ecco favorevoli e contrari in vista dell’estate; Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplari; I pavoni di Punta Marina diventano un caso nazionale: Sono bellissimi, ma serve un’area dedicata?.

punta marina punta marina l invasionePunta Marina, l’invasione dei pavoni: una convivenza sempre più difficile e ormai sfuggita di manoA Punta Marina, nel Ravennate, l’invasione di pavoni continua a dividere: tra canti notturni, escrementi e numeri in crescita, la convivenza con questa ... fanpage.it

punta marina punta marina l invasioneLa surreale invasione dei pavoni a Punta Marina: oltre 100 esemplari vagano ovunque e cantano di notte (esasperando i cittadini)A Punta Marina esplode il caso pavoni: oltre 100 esemplari vagano tra strade e tetti. Residenti esasperati, il Comune corre ai ripari. greenme.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.