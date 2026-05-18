Al centrodestra la Sicilia è sfuggita di mano

Negli anni passati, la Sicilia rappresentava un elemento chiave per il centrodestra, spesso considerata una delle sue roccaforti elettorali. Tuttavia, negli ultimi tempi, il quadro politico nell’isola ha subito cambiamenti significativi, con i partiti di centrodestra che hanno perso consensi e alcuni risultati elettorali che hanno dimostrato una diminuzione del sostegno. Questi sviluppi hanno portato a una flessione delle forze di centrodestra, che una volta dominavano la scena politica locale.

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C’era un tempo in cui la Sicilia era il laboratorio politico del centrodestra italiano. La cassaforte elettorale. Il luogo dove certe formule nascevano prima ancora che a Roma, dove il potere si organizzava con una disciplina quasi naturale e dove vincere le elezioni sembrava più una consuetudine che un obiettivo. Adesso, invece, la Sicilia è diventata il posto dove il centrodestra rischia di implodere davanti ai propri elettori. Mentre il presidente della Regione, Renato Schifani, annuncia pubblicamente di voler correre per un secondo mandato nel 2027, il suo governo procede a strattoni, inciampa sulle stesse gambe della maggioranza che dovrebbe sostenerlo e, soprattutto, appare incapace di controllare il Parlamento regionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Al centrodestra la Sicilia è sfuggita di mano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Punta Marina, l’invasione dei pavoni: una convivenza sempre più difficile e ormai sfuggita di manoA Punta Marina, nel Ravennate, l’invasione di pavoni continua a dividere: tra canti notturni, escrementi e numeri in crescita, la convivenza con... Sicilia, crisi al centrodestra: il rischio di un crollo strutturaleLe crepe all’interno della coalizione di centrodestra in Sicilia sembrano essere diventate strutturali, mettendo a rischio la tenuta dell’attuale... E anche oggi l’ufficio di collocamento #Meloni & Friends si è guadagnato la pagnotta, e l’ha fatta guadagnare anche ad altri 75 parenti. Quelli che (anche disoccupati) votano questi mascalzoni si facciano una standing ovation #Sicilia #centrodestra #lega x.com Decine di parenti e collaboratori di politici assunti dall’ente formazione: in Sicilia scattano l’ispezione e una denuncia. Ma l’abuso d’ufficio è abolito reddit Renato Schifani rivendica la scadenza naturale della legislatura, mentre i suoi alleati parlano ormai apertamente di rottura. La maggioranza tiene sulla carta, ma in Aula ...Renato Schifani rivendica la scadenza naturale della legislatura, mentre i suoi alleati parlano ormai apertamente di rottura. La maggioranza tiene sulla carta, ma in Aula inciampa, si divide e trasfor ... linkiesta.it Sicilia, centrodestra allo sbando: FdI e Lega aprono al voto anticipato dopo l’ARSIl voto anticipato smette di essere un tabù nel centrodestra siciliano. Dopo l’ennesima disfatta all’ARS, Fratelli d’Italia e Lega alzano la voce. Sbardella: Non possiamo andare all’ARS a prendere sc ... cataniaoggi.it