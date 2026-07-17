La seconda maglia del Modena, ispirata al design del Boca Juniors, sarà presentata nella prossima stagione e richiama il mito di Maradona. I tifosi hanno ancora sei giorni di prelazione per acquistare gli abbonamenti. I giocatori indosseranno questa divisa specifica durante le partite ufficiali. La scelta del modello ha suscitato interesse tra i sostenitori e gli appassionati di calcio.

Sognando Diego: quando i giocatori del Modena di Daniele Galloppa indosseranno la seconda maglia, che ricorda tanto quella del Boca Juniors, non potranno che rivolgere un pensiero a Maradona, anche i più giovani, perché il nome della ’Mano de Dios’ è stato evocato in numerose occasioni durante il Mondiale, soprattutto per la vittoriosa sfida con l’Inghilterra e per i tanti riferimenti a Leo Messi, trascinatore dell’Argentina come in passato lo era stato soltanto lui. Maradona è stato un calciatore del Boca Juniors in due riprese, nella fase iniziale e in quella conclusiva della carriera, ma è stato anche un grande tifoso del club ’Xeneize’, genovese, soprannome dovuto alla colonia genovese presente nel quartiere La Boca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La nuova stagione. La seconda maglia ricorda il mito Maradona. Abbonamenti, ancora sei giorni di prelazione

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