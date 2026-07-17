La nuova stagione La seconda maglia ricorda il mito Maradona Abbonamenti ancora sei giorni di prelazione
La seconda maglia del Modena, ispirata al design del Boca Juniors, sarà presentata nella prossima stagione e richiama il mito di Maradona. I tifosi hanno ancora sei giorni di prelazione per acquistare gli abbonamenti. I giocatori indosseranno questa divisa specifica durante le partite ufficiali. La scelta del modello ha suscitato interesse tra i sostenitori e gli appassionati di calcio.
Sognando Diego: quando i giocatori del Modena di Daniele Galloppa indosseranno la seconda maglia, che ricorda tanto quella del Boca Juniors, non potranno che rivolgere un pensiero a Maradona, anche i più giovani, perché il nome della ’Mano de Dios’ è stato evocato in numerose occasioni durante il Mondiale, soprattutto per la vittoriosa sfida con l’Inghilterra e per i tanti riferimenti a Leo Messi, trascinatore dell’Argentina come in passato lo era stato soltanto lui. Maradona è stato un calciatore del Boca Juniors in due riprese, nella fase iniziale e in quella conclusiva della carriera, ma è stato anche un grande tifoso del club ’Xeneize’, genovese, soprannome dovuto alla colonia genovese presente nel quartiere La Boca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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