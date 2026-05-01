Unicusano Avellino Basket abbonamenti da record | oltre 600 tifosi per la prelazione

L'Unicusano Avellino Basket ha annunciato che, in soli due giorni dalla partenza della promozione “Sesto Uomo In Campo”, sono stati sottoscritti più di 600 abbonamenti in prelazione. La squadra ha riscontrato un interesse molto elevato da parte dei tifosi, che hanno mostrato entusiasmo per la campagna di adesione. L’azienda ha comunicato i risultati attraverso una nota ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli.

L’Unicusano Avellino Basket informa che, in soli due giorni dal lancio della promozione “Sesto Uomo In Campo”, 600 abbonati hanno esercitato il loro diritto di prelazione. I tifosi hanno confermato il proprio posto a sedere e la presenza in occasione del match contro la Ferraroni Juvi Cremona, in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate L'Unicusano Avellino Basket chiama i tifosi per battere RietiE’ il recupero della ventisettesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest e ad Avellino arriva la Real Sebastini Rieti. L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Unicusano Avellino Basket, abbonamenti da record: oltre 600 tifosi per la prelazione; Unicusano Avellino Basket, ecco i prezzi della partita del Play-In; Unicusano Avellino Basket - UEB Gesteco Cividale al via la prevendita, 200 biglietti in omaggio; Sesto uomo in campo: la carica dell'Avellino Basket per il play-in. Unicusano Avellino Basket alla prova Urania: all’Allianz Cloud sfida da play-offTrentesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest inizia questa sera con due incontri di cartello. A Livorno andrà in scena in match tra la Biemme Service Livorno e la Fortitudo Bologna. Fari ... ilgiornale.it Comunicato Ufficiale: Intervento riuscito per Federico Mussini L’Unicusano Avellino Basket informa che l’atleta Federico Mussini si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Palmanova (Udine). Il professore Araldo Causero e la sua equip - facebook.com facebook