Il Napoli spoilera la nuova maglia? C’è Maradona testimonial

Sui social del Napoli è stata condivisa un’immagine di una nuova maglia sponsorizzata da Maradona. La presentazione ufficiale è prevista per oggi alle 15 e riguarderà la divisa casalinga della stagione 2026-27.

Sui social del Napoli spunta una nuova maglia sponsorizzata da Maradona. Il Napoli ha appena spoilerato la nuova maglia? Oggi alle 15 si terrà la presentazione della nuova divisa che indosseranno gli azzurri in casa, per la stagione 2026-27. Ma sui profili social ufficiali del club è stata diffusa una foto di quella che potrebbe essere la nuova maglia che sarà presentata. E a far da testimonial, ovviamente con l’IA, è Diego Armando Maradona. PE’ CIENT’ANNE pic.twitter.comJLBrCp54TH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 6, 2026 La maglia azzurra si presenta nella foto molto simile a quella precedente, se non per il simbolo in alto a sinistra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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