La nuova mappa del terrorismo islamico | i quattro fronti che preoccupano l’Occidente
Dopo la sconfitta territoriale del califfato in Siria e Iraq, le autorità segnalano che la minaccia terroristica islamica continua a evolversi. Sono quattro i fronti principali dove si concentra l’attività di gruppi affiliati e cellule autonome: la regione del Sahel, il Sud-Est asiatico, il Medio Oriente e il Caucaso. In queste aree si registrano aumenti di attacchi, attentati e operazioni di reclutamento, anche se le organizzazioni non controllano più ampie porzioni di territorio.
Dopo la sconfitta territoriale del cosiddetto Califfato in Siria e Iraq, la minaccia del terrorismo islamico non è scomparsa. Al contrario, secondo analisti e servizi di intelligence, sta assumendo nuove forme e trovando terreno fertile in alcune aree del Sud Est asiatico e dell’Asia meridionale, dove instabilità politica, povertà, tensioni religiose e reti di reclutamento online stanno favorendo la riorganizzazione di gruppi jihadisti. Il recente attentato di Bondi Beach, in Australia, attribuito all’Isis e collegato dagli investigatori a cellule attive nelle Filippine, ha riportato l’attenzione su una regione che da anni viene considerata un possibile laboratorio della nuova jihad globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Segui gli aggiornamenti su Terrorismo.
Notizie e thread social correlati
La nuova mappa del terrorismo islamico: ecco i quattro fronti che preoccupano l’OccidenteNel Sud Est Asiatico, si registrano segnali di ripresa dell’estremismo islamico, con la creazione di nuovi punti caldi della jihad.
Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Lo stato attuale del terrorismo islamico»Nel nuovo episodio di “Dimmi La Verità” del 18 maggio 2026, il generale Giuseppe Santomartino analizza la situazione attuale del terrorismo islamico.
Temi più discussi: La nuova mappa del terrorismo islamico: ecco i quattro fronti che preoccupano l’Occidente; Steins;Gate RE:BOOT arriva in Occidente con nuove date e versioni; La nuova mappa del terrorismo islamico | ecco i quattro fronti che preoccupano l’Occidente; Ace Driver arriva per la prima volta su console domestiche nel 2024.
La nuova mappa del terrorismo islamico: ecco i quattro fronti che preoccupano l’Occidente x.com
Tra le varie funzioni della nuova mappa delle stazioni piemontesi abbiamo anche la sovraimpressione del radar delle precipitazioni in tempo reale. In questi istanti un isolato temporale di calore interessa i quartieri centro occidentali del capoluogo. Live: https:/ facebook
La nuova mappa del terrorismo islamico: ecco i quattro fronti che preoccupano l’OccidenteDalle Filippine al Pakistan, passando per Bangladesh e Sri Lanka, cellule e reti radicali tornano a sfruttare instabilità, povertà e tensioni religiose ... ilgiornale.it
La nuova guerra fredda digitale: il conflitto invisibile tra Occidente e OrienteIl confronto tra Occidente e Oriente è ormai un conflitto ibrido, oscuro e pervasivo, in cui attacchi informatici, campagne di disinformazione e operazioni di spionaggio digitale agiscono come armi ... it.euronews.com