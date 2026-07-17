La nuova mappa del terrorismo islamico | i quattro fronti che preoccupano l’Occidente

Dopo la sconfitta territoriale del califfato in Siria e Iraq, le autorità segnalano che la minaccia terroristica islamica continua a evolversi. Sono quattro i fronti principali dove si concentra l’attività di gruppi affiliati e cellule autonome: la regione del Sahel, il Sud-Est asiatico, il Medio Oriente e il Caucaso. In queste aree si registrano aumenti di attacchi, attentati e operazioni di reclutamento, anche se le organizzazioni non controllano più ampie porzioni di territorio.

Dopo la sconfitta territoriale del cosiddetto Califfato in Siria e Iraq, la minaccia del terrorismo islamico non è scomparsa. Al contrario, secondo analisti e servizi di intelligence, sta assumendo nuove forme e trovando terreno fertile in alcune aree del Sud Est asiatico e dell’Asia meridionale, dove instabilità politica, povertà, tensioni religiose e reti di reclutamento online stanno favorendo la riorganizzazione di gruppi jihadisti. Il recente attentato di Bondi Beach, in Australia, attribuito all’Isis e collegato dagli investigatori a cellule attive nelle Filippine, ha riportato l’attenzione su una regione che da anni viene considerata un possibile laboratorio della nuova jihad globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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