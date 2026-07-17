La nuova mappa del terrorismo islamico | ecco i quattro fronti che preoccupano l’Occidente

Nel Sud Est Asiatico, si registrano segnali di ripresa dell’estremismo islamico, con la creazione di nuovi punti caldi della jihad. Dopo un periodo di apparente stabilità, le autorità segnalano un aumento di attività sospette e di gruppi radicali che si riorganizzano. Le forze di sicurezza stanno monitorando attentamente le aree considerate a rischio, senza però ancora intervenire in modo deciso. La situazione sembra in evoluzione, senza che si siano verificati attacchi recenti.

Il Sud Est Asiatico torna a fare i conti con la minaccia dell' estremismo islamico. Nel silenzio quasi generale, e dopo anni di apparente calma, a queste latitudini stanno prendendo forma i nuovi hotspot della jihad globale. Il primo segnale di una preoccupante rinascita è arrivato il 14 dicembre 2025. A Bondi Beach, in Australia, due uomini armati, padre e figlio, hanno aperto il fuoco sulla folla durante la prima serata di Hanukkah provocando 15 vittime. L'assalto è stato subito attribuito all' Isis. Gli investigatori hanno individuato collegamenti diretti tra i responsabili dell'attentato terroristico e cellule attive nelle Filippine. Altri campanelli d'allarme sono risuonati in gran parte della regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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