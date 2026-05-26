L'attacco avvenuto a Modena, attribuito a Salim El Koudri, è stato caratterizzato da molteplici fendenti, seguendo la cosiddetta «tattica dei mille tagli». Questa strategia di terrore, sviluppata dallo Stato Islamico, prevede l'uso di numerosi colpi per creare caos e paura. La tecnica è stata ripresa recentemente anche nelle pubblicazioni digitali dell'organizzazione.

Per Fausto Biloslavo l'attacco di Modena fatto da Salim El Koudri ricalca fedelmente la cosiddetta «tattica dei mille tagli», una strategia di terrore teorizzata dallo Stato Islamico e rilanciata anche di recente sulle sue riviste digitali. Un metodo che spinge lupi solitari e soggetti instabili a colpire nelle piazze europee usando armi di uso quotidiano, come automobili e coltelli da cucina. Ne è prova anche l'arresto eseguito a Reggio Emilia dell'ennesimo radicalizzato che progettava attacchi. Edoardo Codraro, professore di Pordenone, ha pagato abbastanza cara la sua prontezza. Ha visto due studenti che si prendevano a calci e pugni nel cortile della scuola e si è precipitato a separarli. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fausto Biloslavo | Mille tagli contro l'Occidente: ecco il nuovo terrorismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mille tagli contro l'Occidente: ecco il nuovo terrorismo | Tivù Verità

Notizie e thread social correlati

I viaggi del Giornale a El Alamein e il Cairo con Fausto BiloslavoIl Giornale ha organizzato un viaggio a El Alamein e al Cairo con Fausto Biloslavo, coinvolgendo i paracadutisti in congedo della Folgore.

Con la Folgore a El Alamein: viaggio nella storia con Fausto BiloslavoUn viaggio storico accompagna i lettori nei luoghi di El Alamein, dove si sono combattute battaglie decisive della campagna nel deserto.

Argomenti più discussi: Auto e coltellate, tattica jihadista. E ora indaga l'antiterrorismo; Il disagio mentale e l'attacco. Quando l'attentatore delirava: Senza lavoro perché islamico; Il dittatore del tennis, senza palle e racchette; Raid in terra russa: Kiev ora sa come fare.

Mille tagli contro l'Occidente: ecco il nuovo terrorismo Per Fausto Biloslavo l'attacco di Modena fatto da Salim El Koudri ricalca fedelmente la cosiddetta tattica dei mille tagli, una strategia di terrore teorizzata dallo Stato Islamico e rilanciata anche di recente s x.com

I viaggi del Giornale a El Alamein e il Cairo con Fausto BiloslavoUn viaggio unico, al fianco dei paracadutisti in congedo della Folgore, nei luoghi dove si è scritta una delle pagine più intense della storia militare italiana. In occasione dell’anniversario della ... ilgiornale.it