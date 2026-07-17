La nuova dirigente del liceo «superclassico» ha dichiarato che tra Michelangiolo e Galileo nessuno perderà l’identità, sottolineando l’importanza di ascoltare gli studenti. La scuola, nata dall’unione dei due istituti fiorentini, si appresta a ricevere la prima preside dopo l’accorpamento, in un contesto segnato da polemiche e preoccupazioni delle famiglie. La dirigente ha affermato che la priorità sarà mantenere le caratteristiche di entrambi i licei.

Nato tra le polemiche per la storica rivalità tra i due licei fiorentini e tra le preoccupazioni delle famiglie che temono di veder scomparire la propria scuola, il «super classico» Galileo-Michelangiolo si prepara ad accogliere la prima preside dopo l’accorpamento, Patrizia Giorgi. Già dirigente dell’istituto comprensivo di Reggello e tutor organizzatrice nel Dipartimento degli studi umanisti e della formazione dell’Università di Firenze, Giorgi è pronta a prendere le redini dopo mesi di discussioni. Preside, al di là dei timori, cosa cambierà davvero con l’unione dei licei Michelangiolo e Galileo? «Più che cambiare e modificare, direi che... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - La nuova dirigente del liceo «superclassico»: «Tra Michelangiolo e Galileo nessuno perderà l’identità. La svolta è ascoltare i ragazzi»

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