Blatte al liceo Michelangiolo di Firenze ipotesi bravata Eseguita la bonifica

Al liceo Michelangiolo di Firenze si parla di un'infestazione di blatte avvenuta recentemente, che ha suscitato molte conversazioni tra studenti e insegnanti. Si ipotizza che si tratti di una bravata di uno studente, anche se non ci sono conferme ufficiali. La scuola ha comunque effettuato una bonifica per eliminare gli insetti e garantire la normalità delle lezioni, che sono continuate senza interruzioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutta la comunità scolastica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 20 maggio 2026 – Il mistero delle blatte. Una bravata di uno studente o un antipatico contrattempo? Non si parla d’altro al liceo classico Michelangiolo, dove comunque le lezioni non sono mai state sospese. La vicenda è iniziata ieri l’altro, quando tra i ragazzi ha iniziato a circolare una voce insistente: un alunno avrebbe introdotto a scuola alcune blatte per far saltare un compito in classe. Ma c’è anche chi parla di un esterno, in vena di scherzi di cattivo gusto. Ipotesi che hanno, ovvio, alimentato sospetti, discussioni e preoccupazione, soprattutto tra le famiglie, che hanno iniziato a tempestare di email la scuola. La preside: “Blatte nei bagni, avviate le procedure”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blatte al liceo Michelangiolo di Firenze, ipotesi bravata. “Eseguita la bonifica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontro fra studenti davanti al liceo Michelangiolo, per il giudice non ci fu una ‘spedizione punitiva’FIRENZE – Non vi fu alcuna aggressione unilaterale, ma una “confusionaria colluttazione” nata da un acceso confronto politico. Incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina, ipotesi dolosaCASCINA – L’incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina potrebbe avere origine dolosa. Blatte al liceo Michelangiolo di Firenze, ipotesi bravata. Eseguita la bonificaL’allarme è scattato nei giorni scorsi: potrebbe essere opera di uno studente. La preside Gambogi: Abbiamo avviato tutte le procedure, lezioni regolari ... lanazione.it Scontri al liceo di Firenze, giudice 'fu un reciproco scambio di pugni e calci'Non fu una riunione per picchiare alcuni studenti del liceo Michelangiolo, ma una confusionaria colluttazione: dagli atti di indagine emerge che non fu un'aggressione unilaterale ma un reciproco ... ansa.it