Dopo la fusione tra due licei storici di città, si cercano i nuovi responsabili del liceo Galileo Michelangiolo. All’Ufficio scolastico regionale sono arrivate circa dieci candidature per il ruolo di preside. La selezione riguarda chi guiderà l’istituto nato dall’unione delle due scuole di via Martelli e via della Colonna. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Per dirigere il nuovo liceo classico Galileo Michelangiolo, nato dall’accorpamento delle due storiche istituzioni di via Martelli e via della Colonna, all’Ufficio scolastico regionale è arrivata una decina di candidature di aspiranti presidi. La dirigente scolastica del Galileo (la scuola in questo caso «aggregante» in quanto con più iscritti dell’altra), la professoressa Liliana Gilli, è andata in pensione proprio in coincidenza con la contestatissima fusione — imposta dai parametri del ministero dell’Istruzione e del Merito, criticata da studenti, genitori e dalla stessa Regione, che tentò invano di opporvisi — e ora chi raccoglierà quel testimone dovrà farsi carico di una scuola divisa su due sedi, delle conseguenti difficoltà amministrative e di dare risposte al pesante malcontento che ha accompagnato l’accorpamento. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Chi sarà il preside del nuovo liceo Galileo Michelangiolo dopo la fusione? Dieci candidati in lizza

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