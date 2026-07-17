La Notte Nera accende Cogliate Marco Melandri in versione dj

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani sera a Cogliate si svolge la “Notte nera”, con i lampioni spenti e luci colorate che illuminano il centro cittadino. La manifestazione prevede una serie di eventi che si protrarranno fino a notte inoltrata. Tra le iniziative, è annunciato un dj set con Marco Melandri, che si esibirà in versione disc jockey. La strada principale sarà chiusa al traffico durante la serata.

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Domani sera a Cogliate torna la “ Notte nera “, una sequenza di eventi fino a notte fonda nel centro cittadino, con lampioni spenti ed effetti di luce. Tra gli ospiti anche Marco Melandri, già pilota di MotoGp, qui nella nuova veste di dj. Si tratta della sesta edizione dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione insieme alle associazioni del territorio. Dalle 18.30 il cuore di Cogliate si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: le strade saranno animate da mercatini, un divertente luna park e numerose postazioni di street food, con specialità locali e internazionali. Musica protagonista con una programmazione itinerante che spazierà tra cover band, dj-set e performance d’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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