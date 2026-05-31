Entra nel vivo la terza edizione di Civitanova Tricolore - Di Verde, di Bianco, di Rosso, il format promosso in città in occasione della Festa della Repubblica italiana. Domani piazza XX Settembre diventerà una discoteca a cielo aperto con Love Hit, una festa speciale per i 50 anni in musica di Multiradio, durante la quale 12 dj proporranno brani dagli anni ’70 ai giorni nostri. Special guest dell’evento sarà Marco Melandri dj, il campione delle due ruote in una veste eccezionale. Questo nuovo spettacolo coinvolgerà il pubblico raccontando mezzo secolo di storia musicale dell’amata emittente radio. "La passione per il DJing parte da lontano - spiega Melandri - e mi ha accompagnato per tutta la carriera da motociclista: mettevo musica a casa per rilassare la mente e staccare dalle corse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dj Marco Melandri e Nek. Via a Civitanova Tricolore

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