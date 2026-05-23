Altaripa The Club & Le Plaisir | il dj set di Cirillo accende la notte
Il dj set di Cirillo ha animato la serata all'Altaripa The Club di Rivoltella, segnando l'inizio della stagione estiva del locale. Lo storico brand musicale, guidato da Sergio Buio, ha già aperto le porte anche quest’anno e ha partecipato a un evento musicale nel centro di Milano a inizio maggio.
A scuola di musica, letteralmente: come nella migliore tradizione Le Plaisir. Avvistato anche al JustMe di Milano, ai primi di maggio, lo storico brand musicale guidato da Sergio Buio ha già aperto le porte della sua stagione estiva, anche quest'anno all'Altaripa The Club di Rivoltella, a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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