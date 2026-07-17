LA NOTTE DEI FIORI | UNA SERATA DEDICATA AI CANTANTI LIGURI E AI SUCCESSI DEL FESTIVAL

Una serata dedicata ai cantanti liguri e ai successi del festival si terrà il 25 luglio 2026 e sarà trasmessa su Rai1. La conduzione sarà affidata a Nicola Savino ed Eleonoire Casalegno, che guideranno l'evento. L’appuntamento sarà una celebrazione musicale con protagonisti i performer liguri e canzoni che hanno partecipato al festival. La registrazione si svolgerà in quella data, creando un collegamento tra passato e presente del panorama musicale locale.

La coppia inedita Nicola Savino ed Eleonoire Casalegno saranno protagonisti su Rai1 per condurre una serata che ha tutti i sapori di un evento. I due conduttori guideranno, a quanto si apprende dall’AdnKronos, una serata da Sanremo che si registrerà il 25 luglio 2026. Non mancheranno le incursioni comiche di Federico Russo e Antonino Ornaro. La messa in onda è per il 29 agosto in prima serata. AdnKronos è anche in grado di anticipare gli ospiti della serata de La Notte dei Fiori. Sul palco Pian di Nave sono attesi: Fabio Concato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Tosca, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Cristina d’Avena, Roshelle, Maria Antonietta & Colombre, Angelica Bove e Nicolò Filippucci. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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Sanremo 2026 - Raf canta Ora e per sempre

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