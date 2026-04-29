Pyjama party night a Loreto una notte speciale dedicata ai bimbi dai 3 ai 5 anni

A Loreto si è svolta una serata dedicata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. L’evento, chiamato “Pyjama party night”, ha offerto ai piccoli partecipanti momenti di gioco, attività creative e condivisione in un ambiente protetto e confortevole. La serata ha coinvolto bambini e genitori, creando un’occasione di socializzazione e divertimento.