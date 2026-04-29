Pyjama party night a Loreto una notte speciale dedicata ai bimbi dai 3 ai 5 anni
A Loreto si è svolta una serata dedicata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. L’evento, chiamato “Pyjama party night”, ha offerto ai piccoli partecipanti momenti di gioco, attività creative e condivisione in un ambiente protetto e confortevole. La serata ha coinvolto bambini e genitori, creando un’occasione di socializzazione e divertimento.
LORETO – Un’esperienza speciale pensata per i più piccoli, all’insegna del gioco, della creatività e della condivisione in un ambiente sicuro e accogliente. Venerdì 8 maggio, Marche International School organizza un pigiama party gratuito dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni. L’evento si svolgerà.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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