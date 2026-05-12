Fiori Neri | parte il tour estivo dedicato ai grandi successi dei Nomadi

È iniziato il tour estivo di Fiori Neri, dedicato ai brani più famosi dei Nomadi. La prima tappa si è svolta a Fonte Nuova, e da lì il viaggio prosegue verso altri luoghi della regione. Durante le prossime settimane, le esibizioni si terranno in diversi borghi della Tuscia, dove i fan potranno ascoltare dal vivo le canzoni più amate della band. Le tappe successive sono state annunciate e prevedono concerti in vari centri storici della zona.

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? Domande chiave Dove si svolgeranno le tappe dopo il debutto a Fonte Nuova?. Quali borghi della Tuscia ospiteranno le esibizioni estive?. Come faranno i Fiori Neri a mantenere vivo lo spirito dei Nomadi?. Quando verranno annunciate le nuove date del tour?.? In Breve Debutto 28 maggio a Fonte Nuova seguito da Bagnoregio il 27 giugno.. Tappe a Castell’Azzara il 26 luglio, Capodimonte il 30 luglio e Castel Viscardo il 13 agosto.. Chiusura tour prevista il 15 agosto a Sorano tra le piazze del centro Italia.. Contatti per booking disponibili al numero 339 5888266 o sul sito fiorineri.com.. Il 28 maggio la piazza di Fonte Nuova ospiterà il debutto del tour estivo 2026 dei Fiori Neri, tribute band dedicata alla storica formazione dei Nomadi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiori Neri: parte il tour estivo dedicato ai grandi successi dei Nomadi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Dall’Ariston alle piazze: parte il tour estivo di Maria Antonietta? Cosa sapere Maria Antonietta e Colombre debuttano con il tour estivo il 2 maggio a Porto Sant’Elpidio. Palermo ospita Italia Nomad Fest: a Villa Niscemi il primo festival nazionale dedicato ai nomadi digitaliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il lavoro che non ha più un indirizzo fisso, le persone che si spostano...