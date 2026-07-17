la notte dei fiori sanremo torna protagonista con una serata evento

Una coppia televisiva inedita è pronta a conquistare il pubblico di Rai1. Nicola Savino ed Eleonoire Casalegno saranno infatti i protagonisti di una serata speciale dal sapore di grande evento, ambientata nella suggestiva cornice di Sanremo. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, i due conduttori guideranno “La Notte dei Fiori”, una serata che verrà registrata il prossimo 25 luglio 2026 e trasmessa su Rai1 in prima serata il 29 agosto. Un appuntamento dedicato alla musica italiana e, in particolare, alla grande tradizione dei cantautori liguri che hanno scritto pagine indimenticabili della storia musicale del nostro Paese. Da Gino Paoli a De André: un omaggio alla musica ligure. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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