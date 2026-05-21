La serata in Corso Italia che diventò must per dieci anni torna per una notte

Venerdì 5 giugno, ai giardini Luzzati, si terrà una serata speciale dedicata ai venerdì dell’Aqa Café, il locale di Corso Italia attivo dal 2011 al 2019. Per dieci anni, questa serata è stata un punto di riferimento per la vita notturna genovese, attirando numerosi appassionati. L’evento rappresenta un’occasione per ricordare quegli appuntamenti ormai scomparsi, che hanno segnato un’epoca della movida locale. La serata si svolgerà in un’atmosfera di nostalgia e condivisione.

Venerdì 5 giugno ai giardini Luzzati ci sarà una serata speciale in ricordo dei venerdì dell’Aqa Café, il locale di Corso Italia (che ora non esiste più) che tra il 2011 e il 2019 ha fatto diventare i suoi venerdì sera un must delle serate genovesi.Un format di successo durato otto anni e mezzo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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