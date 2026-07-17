La mostra sui santi turba i fedeli ma gli artisti non ci stanno | Il nostro è un gesto sacro l’arte deve scuotere

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Correggio, in provincia di Reggio Emilia, si è acceso un dibattito sulla mostra dedicata ai santi, che ha suscitato reazioni di turbamento tra i fedeli. Gli artisti coinvolti difendono le loro opere, definendole un gesto sacro e sottolineando che l’arte deve provocare una riflessione. La discussione riguarda i limiti tra libertà artistica e sensibilità religiosa, evidenziando come questa linea possa essere fonte di tensione.

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Correggio (Reggio Emilia), 17 luglio 2026 – La libertà dell' espressione artistica contemporanea e la sensibilità della coscienza religiosa si toccano in un confine che appare talvolta liminale e fonte di dibattito aperto, proprio come accade questi giorni a Correggio. Al centro della riflessione - e di una presa di posizione ufficiale della Curia diocesana - c’è la mostra 'God Save The Saints', allestita negli spazi espositivi del Museo Civico all’interno di Palazzo dei Principi. L'esposizione, curata da Francesca Baboni e Stefano Taddei, presenta una serie di opere realizzate a quattro mani da Michael Rotondi e Giulio Zanet. Un progetto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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