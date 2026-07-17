A Correggio, in provincia di Reggio Emilia, si è acceso un dibattito sulla mostra dedicata ai santi, che ha suscitato reazioni di turbamento tra i fedeli. Gli artisti coinvolti difendono le loro opere, definendole un gesto sacro e sottolineando che l’arte deve provocare una riflessione. La discussione riguarda i limiti tra libertà artistica e sensibilità religiosa, evidenziando come questa linea possa essere fonte di tensione.

Correggio (Reggio Emilia), 17 luglio 2026 – La libertà dell' espressione artistica contemporanea e la sensibilità della coscienza religiosa si toccano in un confine che appare talvolta liminale e fonte di dibattito aperto, proprio come accade questi giorni a Correggio. Al centro della riflessione - e di una presa di posizione ufficiale della Curia diocesana - c’è la mostra 'God Save The Saints', allestita negli spazi espositivi del Museo Civico all’interno di Palazzo dei Principi. L'esposizione, curata da Francesca Baboni e Stefano Taddei, presenta una serie di opere realizzate a quattro mani da Michael Rotondi e Giulio Zanet. Un progetto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “La mostra sui santi turba i fedeli”, ma gli artisti non ci stanno: “Il nostro è un gesto sacro, l’arte deve scuotere”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Curia di Reggio Emilia contro la mostra sui santi a Correggio: «Le opere turbano i fedeli»La curia di Reggio Emilia ha espresso preoccupazione riguardo alla mostra “God Save The Saints” allestita nel museo civico di Correggio, che si...

Leggi anche: A Lazise è vietata la musica "contro la morale" ma gli artisti non ci stanno: "È ridicolo"

Temi più discussi: Dopo il restauro e la mostra dei record, torna a casa un capolavoro di Beato Angelico; Mcl: in mostra il Vangelo in strada; Verso la GMG di Seul 2027: una mostra itinerante; A Colà la mostra ideata da San Carlo Acutis.

La mostra sui santi turba i fedeli, ma gli artisti non ci stanno: Il nostro è un gesto sacro, l’arte deve scuotereLa Curia esprime disagio per le opere di Giulio Zanet e Michael Rotondi al Museo Civico di Correggio: I simboli cristiani non sono semplici temi estetici. Il co-autore Zanet difende il progetto: Ne ... ilrestodelcarlino.it

La Curia di Reggio Emilia contro la mostra sui santi a Correggio: Le opere turbano i fedeliLa mostra God Save The Saints di Michael Rotondi e Giulio Zanet al museo civico di Correggio. Il Comune: Nessuna intenzione di offendere. Confronto con il sacro genera reazioni differenti, è accadu ... corrieredibologna.corriere.it

Mcl: in mostra il Vangelo in strada Nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso l’esposizione fotografica che nasce dall’impegno dei giovani accanto alle persone senza dimora. L’inaugurazione con il vicegerente Tarantelli Baccari x.com

Tutti i Santi dell'Era Mitologica nella franchigia reddit