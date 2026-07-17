La curia di Reggio Emilia ha espresso preoccupazione riguardo alla mostra “God Save The Saints” allestita nel museo civico di Correggio, che si avvicina alla chiusura prevista per domenica 19 luglio. La curia ha dichiarato che le opere esposte, raffiguranti santi contemporanei, turbano i fedeli. La mostra, in corso da alcune settimane, ha suscitato discussioni e reazioni tra il pubblico e le autorità religiose.

Santi contemporanei che fanno discutere e arrabbiare. Si conclude con un intervento della curia di Reggio Emilia, il percorso della mostra “God Save The Saints” ospitata in queste settimane dal museo civico di Correggio e ormai vicinissima alla chiusura, fissata per domenica 19 luglio. L’esposizione mette al centro opere a quattro mani da Michael Rotondi e Giulio Zanet che, partendo dalla classica iconografia cristiana per tante celebri figure di santi, li rilegge e li attualizza, a volte in modo provocatorio. Un approccio che ha provocato reazioni contrastanti in molti visitatori di fede cattolica, scossi al punto di rivolgersi alla Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla per chiedere una presa di posizione. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - La Curia di Reggio Emilia contro la mostra sui santi a Correggio: «Le opere turbano i fedeli»

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