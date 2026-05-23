Scoppia la polemica nel comune di Lazise. Il municipio sul lago di Garda ha messo al bando la musica "contro la morale". Lo ha fatto con un regolamento che dice no alle musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione o turbare l'ordine pubblico. Gli artisti sono sul piede di guerra: "Ridicolo, il Comune pensi alle cose importanti"., Come spiega VeronaSera, il nodo riguarda l’articolo 12 del pacchetto di norme dove si vieta la diffusione di contenuti musicali o testuali ritenuti problematici sul piano dei valori o dell’ordine pubblico. La formulazione è però ritenuta ampia ed è rimasta invariata anche dopo gli ultimi interventi di aggiornamento del regolamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Lazise è vietata la musica "contro la morale" ma gli artisti non ci stanno: "È ridicolo"

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