La mostra dei 140 anni Da Vitruvio aPavarotti Inaugurato il ricco expò

È stata inaugurata una mostra che ripercorre 140 anni di storia, partendo da Vitruvio e arrivando a Pavarotti. Tra le immagini esposte ci sono scene delle due guerre mondiali, la Liberazione, il delitto Moro, lo sbarco sulla luna e le battaglie civili. La rassegna si conclude con eventi recenti, tra cui Papa Francesco e le alluvioni che hanno colpito il territorio.

Le tragedie delle due guerre mondiali, ma anche la Liberazione e la rinascita del Paese. Poi il delitto Moro, lo sbarco sulla luna, le battaglie civili, fino ai giorni d’oggi, con Papa Francesco ma anche con fatti di cronaca, come le alluvioni che hanno colpito i nostri territori. Questo e tanto altro sono il cuore della mostra ‘ Occhi sulla storia ’ dedicata ai 140 del Carlino e inaugurata ieri mattina presso il palazzo della Prefettura di Pesaro e Urbino. Un percorso fatto di immagini e notizie dalle prime pagine che ripercorrono la storia dei 140 del nostro giornale, pensato per ricordare come la cronaca ha saputo raccontare il nostro Paese ma anche il nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mostra dei 140 anni. Da Vitruvio a...Pavarotti. Inaugurato il ricco expò

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