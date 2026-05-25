I 140 anni del Carlino | da oggi a Ravenna la storia in mostra

Notizia in breve

A Ravenna è stata inaugurata oggi la mostra ‘Occhi sulla storia: 1885-2025’ per celebrare i 140 anni del Resto del Carlino. L’esposizione raccoglie fotografie, articoli e documenti storici legati al quotidiano. L’evento si svolge nelle sale di un centro culturale locale e resterà aperto fino a fine mese. La mostra è gratuita e aperta al pubblico. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali eventi collaterali o partecipanti.