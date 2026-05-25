I 140 anni del Carlino | da oggi a Ravenna la storia in mostra
A Ravenna è stata inaugurata oggi la mostra ‘Occhi sulla storia: 1885-2025’ per celebrare i 140 anni del Resto del Carlino. L’esposizione raccoglie fotografie, articoli e documenti storici legati al quotidiano. L’evento si svolge nelle sale di un centro culturale locale e resterà aperto fino a fine mese. La mostra è gratuita e aperta al pubblico. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali eventi collaterali o partecipanti.
Ravenna, 25 maggio 2026 – C’è molta attesa a Ravenna per l’inaugurazione di oggi della mostra ‘Occhi sulla storia: 1885-2025’ che celebra i 140 anni del Resto del Carlino. Tutto è pronto sotto il porticato degli Antichi Chiostri Danteschi – di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – in via Dante 4, per accogliere i visitatori e gli ospiti. Sono attesi, tra gli altri, il sindaco Alessandro Barattoni, il presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, la direzione de il Resto del Carlino e rappresentanti del Gruppo Hera, main partner dell’iniziativa. Ad attirare l’attenzione dei visitatori saranno i tanti ‘lenzuoli’ fotografici che riproducono le prime pagine che hanno fatto la storia de il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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