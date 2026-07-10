A Pesaro si è svolto il Carlino Day, un evento che ha unito la mostra fotografica celebrativa dei 140 anni del giornale e l’attività di Agrofutura. La giornata ha visto la città partecipare all’iniziativa, che si è svolta nel centro cittadino, con visite e momenti di confronto tra i presenti. La mostra e l’evento hanno attirato numerosi cittadini e appassionati, creando un clima di festa e ricordo storico.

Il Carlino Day sarà un acuto di quelli storici a Pesaro: Agrofutura e la mostra fotografica dei 140 anni del giornale insieme, in un unico abbraccio con la città dopo l’epica festa di quasi un anno fa all’ombra della Palla di Pomodoro. Prima un talk con ospiti d’eccezione, poi l’inaugurazione della mostra che racconta 150 di passione e giornalismo. Giovedì prossimo, il 16 luglio, il Palazzo Ducale in piazza del Popolo ospiterà la tappa pesarese – dopo la partenza da Bologna – del festival itinerante che racconta l’ agricoltura di domani. Un percorso di tappe nei territori in cui istituzioni, imprenditori e mondo del credito si confrontano su innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle filiere agroalimentari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agrofutura e la mostra dei 140 anni. L’abbraccio di Pesaro al giornale

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