Una ragazza di 17 anni, sospettata di aver pianificato azioni legate alla jihad, comunicava con altri soggetti radicalizzati attraverso chat online. In alcune conversazioni, affermava che “la morte è inevitabile” e indicava il paradiso come meta finale, definendo la propria lotta come una battaglia personale. La polizia ha intercettato e monitorato le conversazioni, che contenevano riferimenti a ideologie estremiste e alla volontà di compiere atti violenti.

Milano – “La morte è inevitabile, dove posso sfuggirle? Il paradiso è la dimora migliore. Questa è la mia battaglia, quindi siate testimoni voi siete presenti. E tutto questo per amore di Allah”. Per gli specialisti dell’Antiterrorismo, M.L., studentessa diciassettenne di un istituto professionale e residente con il padre operaio, la madre casalinga e i tre fratelli in un paesino del Pavese, si sarebbe progressivamente radicalizzata dal settembre 2025 in avanti, condividendo su profili social e chat di messaggistica istantanea frasi indicative “della concreta possibilità di un’imminente attivazione violenta” e ricevendo su Whatsapp un video con istruzioni “per preparare una cintura esplosiva” e un altro che mostrava “ la decapitazione di alcuni prigionieri da parte di un membro dell’Isis”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "La morte è inevitabile, questa è la mia battaglia”: la 17enne pronta alla jihad chattava con altri radicalizzati

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Reborn after dying unloved in the royal family, she rejected the 4th prince—he panicked!

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