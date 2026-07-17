La morte è inevitabile questa è la mia battaglia | la 17enne pronta alla jihad chattava con altri radicalizzati
Una ragazza di 17 anni, sospettata di aver pianificato azioni legate alla jihad, comunicava con altri soggetti radicalizzati attraverso chat online. In alcune conversazioni, affermava che “la morte è inevitabile” e indicava il paradiso come meta finale, definendo la propria lotta come una battaglia personale. La polizia ha intercettato e monitorato le conversazioni, che contenevano riferimenti a ideologie estremiste e alla volontà di compiere atti violenti.
Milano – “La morte è inevitabile, dove posso sfuggirle? Il paradiso è la dimora migliore. Questa è la mia battaglia, quindi siate testimoni voi siete presenti. E tutto questo per amore di Allah”. Per gli specialisti dell’Antiterrorismo, M.L., studentessa diciassettenne di un istituto professionale e residente con il padre operaio, la madre casalinga e i tre fratelli in un paesino del Pavese, si sarebbe progressivamente radicalizzata dal settembre 2025 in avanti, condividendo su profili social e chat di messaggistica istantanea frasi indicative “della concreta possibilità di un’imminente attivazione violenta” e ricevendo su Whatsapp un video con istruzioni “per preparare una cintura esplosiva” e un altro che mostrava “ la decapitazione di alcuni prigionieri da parte di un membro dell’Isis”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Reborn after dying unloved in the royal family, she rejected the 4th prince—he panicked!
Notizie e thread social correlati
“Raccontare la morte di mio fratello Franco può aiutare altri che vivono la mia stessa esperienza. Da queste cose si può uscire. La mia Versilia? Dovrebbero mettere i nomi delle strade anche in russo”: così PanarielloUn attore ha raccontato come la morte del suo fratello possa offrire conforto a chi vive esperienze simili.
Niccolò Fabi: "La morte di mia figlia è un dolore incomprensibile, non c'è una parola che descriva questa condizione"Niccolò Fabi ha commentato il dolore per la perdita di sua figlia, definendolo incomprensibile e senza una parola specifica in italiano per...
Temi più discussi: Giorgia Meloni nella lista nera dei leader occidentali pubblicata da un giornale iraniano. Per loro minacce di morte e tute da detenuti: Vendetta inevitabile; Giorgia e Milena falciate a bordo strada a Brivio: Si doveva evitare una tragedia simile; Il ritorno della guerra è inevitabile? - Noura Doukhi; Tre storie, tra dark e tragedia: su Prime Video, il film che trasforma l'inferno in arte visiva.
La morte è inevitabile, questa è la mia battaglia: la 17enne pronta alla jihad chattava con altri radicalizzatiLa ragazza, nata in Egitto e cresciuta nel Pavese, inneggiava alla guerra santa: Tutto questo per amore di Allah. Ora è in comunità e non in carcere: La cella potrebbe accrescerne la percezione di ... ilgiorno.it
? ULTIMA ORA ? Giorgia Meloni nella lista nera dei leader occidentali pubblicata da un giornale iraniano. Per loro minacce di morte e tute da detenuti: Vendetta inevitabile ? La vendetta è inevitabile, è la scritta minacciosa pubblicata su Hamsh facebook
Giorgia Meloni nella lista nera iraniana: La vendetta è inevitabile Il quotidiano iraniano Hamshahri ha pubblicato una grafica con Giorgia Meloni, Donald Trump, Benjamin Netanyahu e altri leader occidentali rappresentati in tuta arancione da detenuti. Su x.com
(Spoiler Estesi) La Regina Folle è inevitabile, perché è già successo reddit
Giorgia Meloni nella lista nera dei leader occidentali pubblicata da un giornale iraniano. Per loro minacce di morte e tute da detenuti: Vendetta inevitabileLa vendetta è inevitabile, è la scritta minacciosa pubblicata su Hamshahri, un quotidiano di proprietà del Comune di Teheran, due giorni dopo i funerali della Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso in u ... corriere.it