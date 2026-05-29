Niccolò Fabi | La morte di mia figlia è un dolore incomprensibile non c' è una parola che descriva questa condizione

Niccolò Fabi ha commentato il dolore per la perdita di sua figlia, definendolo incomprensibile e senza una parola specifica in italiano per descriverlo. Ha aggiunto che in molte lingue africane esiste un termine che rappresenta questa condizione. Fabi ha sottolineato che il dolore di un genitore che perde un figlio è tra le emozioni più intense e difficili da esprimere. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico.

"Il dolore è una delle emozioni più forti. La lingua italiana ci ha dato il metro, è un dolore talmente forte e incomprensibile che non c'è una parola che descriva la condizione di un genitore che perde il figlio, però esiste in molte lingue africane": parla così Niccolò Fabi affrontando il. 🔗 Leggi su Today.it

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