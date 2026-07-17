Mariangela Sandrone, moglie di un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, ha presentato una richiesta di grazia al presidente della Repubblica. La domanda riguarda il marito, che ha avuto una condanna definitiva. La richiesta di clemenza è stata depositata presso la Presidenza della Repubblica. Nessuna decisione è stata ancora presa in merito.

Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Mario Roggero, ha presentato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la domanda di grazia per il marito, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori. Il provvedimento di clemenza per Roggero, dopo la sentenza della Cassazione, è finito al centro del dibattito politico. E non solo. Per la grazia si è spesa buona parte del centrodestra e del governo: da Matteo Salvini a Guido Crosetto, fino ad Antonio Tajani e Carlo Nordio, che ha avviato un’ istruttoria e per questo è stato bacchettato dal Quirinale. Senza dimenticare Giorgia Meloni. Pro Ruggero anche Roberto Vannacci: l’ex generale ha comunque escluso una candidatura in Futuro Nazionale per il gioielliere («Lasciamo alla sinistra queste pratiche»). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La moglie di Roggero ha depositato la richiesta di grazia per il marito

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