La Marina mette in vendita oltre 16mila mitra | chi e come può comprarli

Da liberoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ministero della Difesa ha pubblicato un bando ufficiale per la vendita di 16.165 mitra Beretta usati, in buone condizioni. Gli armi sono disponibili per l’acquisto, con ritiro a carico dell’acquirente. La vendita riguarda esclusivamente enti autorizzati e operatori di settore. La procedura prevede l’invio di domande e verifiche sui requisiti necessari. La data di scadenza per la presentazione delle offerte non è stata ancora comunicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vendesi moschetti automatici Beretta, in numero di 16.165 (urca), usati ma tenuti bene, ritiro a carico dell’acquirente. Sì, sembra un annuncio da mercatino dell’usato, invece no: è un bando ufficiale del ministero della Difesa. Aaa, l’Agenzia industrie della difesa mette all’asta (in un'unica soluzione e al miglior offerente) un lotto di armi oramai fuori servizio. Certo, mica è per tutti. D’altronde la procedura “Asp 6423651” adessi figura sulla piattaforma di acquisti in rete della pubblica amministrazione (quella, per capirci, dove i Comuni comprano le risme di carta e i toner per le stampanti), epperò ‘stavolta riguarda mitra veri calibro 9 parabellum, con funzionamento a massa battente, tiro semiautomatico o automatico, da seicento colpi al minuto di cadenza teorica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

la marina mette in vendita oltre 16mila mitra chi e come pu242 comprarli
© Liberoquotidiano.it - La Marina mette in vendita oltre 16mila mitra: chi e come può comprarli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Difesa mette all’asta oltre 16mila moschetti Beretta: vendita in un unico lotto

Leggi anche: “In vendita a oltre 16mila euro”. Nina Moric, la svolta lontana da tv e gossip

Argomenti più discussi: La Marina Militare mette in vendita 16 mila mitragliatrici Beretta: ecco chi può acquistarli; All'asta 16mila mitra Beretta della Marina: chi può comprarli; Favorire la competitività. Mettere in rete aziende per creare massa critica; La rettrice Marina Brambilla racconta la Statale: Avremo corsi online, ma la nostra vocazione è la presenza in città.

Roma, la Marina Militare si mette in mostra: alla Galleria Alberto Sordi, la realtà virtuale porta sull'Amerigo VespucciLa tutela dell'Oceano. I tempi - e gesti - della navigazione. La Nave Scuola Amerigo Vespucci, a farsi sintesi di storia e formazione. E i volti della Marina. Sono quattro le sezioni che compongono ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web