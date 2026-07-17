La Marina mette in vendita oltre 16mila mitra | chi e come può comprarli
Il ministero della Difesa ha pubblicato un bando ufficiale per la vendita di 16.165 mitra Beretta usati, in buone condizioni. Gli armi sono disponibili per l’acquisto, con ritiro a carico dell’acquirente. La vendita riguarda esclusivamente enti autorizzati e operatori di settore. La procedura prevede l’invio di domande e verifiche sui requisiti necessari. La data di scadenza per la presentazione delle offerte non è stata ancora comunicata.
Vendesi moschetti automatici Beretta, in numero di 16.165 (urca), usati ma tenuti bene, ritiro a carico dell’acquirente. Sì, sembra un annuncio da mercatino dell’usato, invece no: è un bando ufficiale del ministero della Difesa. Aaa, l’Agenzia industrie della difesa mette all’asta (in un'unica soluzione e al miglior offerente) un lotto di armi oramai fuori servizio. Certo, mica è per tutti. D’altronde la procedura “Asp 6423651” adessi figura sulla piattaforma di acquisti in rete della pubblica amministrazione (quella, per capirci, dove i Comuni comprano le risme di carta e i toner per le stampanti), epperò ‘stavolta riguarda mitra veri calibro 9 parabellum, con funzionamento a massa battente, tiro semiautomatico o automatico, da seicento colpi al minuto di cadenza teorica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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