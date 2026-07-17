Il ministero della Difesa ha pubblicato un bando ufficiale per la vendita di 16.165 mitra Beretta usati, in buone condizioni. Gli armi sono disponibili per l’acquisto, con ritiro a carico dell’acquirente. La vendita riguarda esclusivamente enti autorizzati e operatori di settore. La procedura prevede l’invio di domande e verifiche sui requisiti necessari. La data di scadenza per la presentazione delle offerte non è stata ancora comunicata.

Vendesi moschetti automatici Beretta, in numero di 16.165 (urca), usati ma tenuti bene, ritiro a carico dell’acquirente. Sì, sembra un annuncio da mercatino dell’usato, invece no: è un bando ufficiale del ministero della Difesa. Aaa, l’Agenzia industrie della difesa mette all’asta (in un'unica soluzione e al miglior offerente) un lotto di armi oramai fuori servizio. Certo, mica è per tutti. D’altronde la procedura “Asp 6423651” adessi figura sulla piattaforma di acquisti in rete della pubblica amministrazione (quella, per capirci, dove i Comuni comprano le risme di carta e i toner per le stampanti), epperò ‘stavolta riguarda mitra veri calibro 9 parabellum, con funzionamento a massa battente, tiro semiautomatico o automatico, da seicento colpi al minuto di cadenza teorica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Marina mette in vendita oltre 16mila mitra: chi e come può comprarli

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