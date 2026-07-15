Oltre 16.000 moschetti Beretta saranno venduti tramite un'asta pubblica indetta dall'Agenzia Industrie Difesa, ente del Ministero della Difesa. La vendita avverrà in un unico lotto. La procedura di vendita è stata annunciata ufficialmente dall'ente competente. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di partecipazione o sulla data di svolgimento dell'asta. La decisione riguarda un numero elevato di armi da fuoco di produzione italiana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Più di 16mila moschetti Beretta saranno messi in vendita attraverso un’unica asta pubblica indetta dall’Agenzia Industrie Difesa, ente del Ministero della Difesa. Si tratta di 16.165 armi dichiarate fuori servizio dalla Marina militare, che saranno cedute al miglior offerente tramite una procedura telematica. L’operazione riguarda un lotto unico: chi si aggiudicherà la gara dovrà acquistare l’intera quantità di armi e occuparsi del ritiro del materiale dai depositi militari. Il bando della Difesa: scadenza il 27 luglio. La procedura, identificata con il codice “Asp 6423651”, è stata pubblicata sul portale della Difesa il 25 giugno 2026. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La Difesa mette all’asta oltre 16mila moschetti Beretta: vendita in un unico lotto

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Il vertice è chiaramente un'occasione per confrontarci con i colleghi tanto sul lavoro che abbiamo fatto fin qui quanto su come rendere l'alleanza atlantica che nasce come alleanza di difesa, di deterrenza ancora più forte, ancora più solida, maggiormente cap x.com