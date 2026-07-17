La magia di Pompei fa da sfondo all’amore cantato da Tropico
L'anfiteatro di Pompei è stato il teatro di due concerti sold out di Tropico, il cantautore di Marano. La scena si è svolta in un ambiente storico, con il pubblico che ha riempito completamente l'area dell'antico anfiteatro. La musica di Tropico ha riempito l'aria, creando un'atmosfera unica in uno dei luoghi più suggestivi del mondo. La serata ha visto l'artista esibirsi davanti a un pubblico entusiasta, in un contesto naturale e storico.
E' l'anfiteatro di Pompei ad accogliere il pubblico di Tropico. Uno scenario unico al mondo che ieri e questa sera ospita il cantautore originario di Marano per due serate da sold out. Il re degli autori pop italiani torna sul palco ma stavolta in una location ben diversa: il pubblico lo acclama e per i fan è Davide, non Tropico. Tra un blocco e l'altro intergisce e ammette la stranezza di vedere il pubblico seduto a un suo concerto. Subito dopo l'atmosfera infatti cambia. I fan aspettavano solo il suo via libera. Si parte da Dint' o scuro per fare un viaggio attraverso i suoi successi da Piazza Garibaldi a Ch me lassat a fa o la famosissima Non esiste amore a Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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