La magia di Pompei fa da sfondo all’amore cantato da Tropico

Notizia in breve

L'anfiteatro di Pompei è stato il teatro di due concerti sold out di Tropico, il cantautore di Marano. La scena si è svolta in un ambiente storico, con il pubblico che ha riempito completamente l'area dell'antico anfiteatro. La musica di Tropico ha riempito l'aria, creando un'atmosfera unica in uno dei luoghi più suggestivi del mondo. La serata ha visto l'artista esibirsi davanti a un pubblico entusiasta, in un contesto naturale e storico.