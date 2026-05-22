Pompei diventa capitale internazionale dei concerti | da Baglioni e Tropico ai Marillion musica e archeologia si incontrano

Pompei si trasforma in un palcoscenico internazionale per concerti, attirando artisti di fama mondiale. Tra le esibizioni previste ci sono quelle di artisti italiani e band internazionali, come i Marillion, che si esibiranno nell’anfiteatro dell’antica città. La manifestazione musicale combina musica e archeologia, offrendo un’esperienza unica per gli spettatori. Alcuni fan arriveranno da altre regioni e paesi per assistere agli eventi, che si svolgono in uno dei luoghi più suggestivi e simbolici del patrimonio storico.

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