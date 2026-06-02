Mattarella assiste all' esecuzione Inno di Mameli cantato da Bocelli alla Parata del 2 giugno

Notizia in breve

Durante la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, il presidente della Repubblica ha assistito all'esecuzione dell'Inno di Mameli interpretato dal tenore Bocelli. L'evento si è svolto in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica, con una cerimonia che ha coinvolto le forze armate e altre rappresentanze istituzionali. Il cantante ha cantato l'inno davanti a una folla presente e alle autorità.