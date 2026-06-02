Mattarella assiste all' esecuzione Inno di Mameli cantato da Bocelli alla Parata del 2 giugno

Da iltempo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, il presidente della Repubblica ha assistito all'esecuzione dell'Inno di Mameli interpretato dal tenore Bocelli. L'evento si è svolto in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica, con una cerimonia che ha coinvolto le forze armate e altre rappresentanze istituzionali. Il cantante ha cantato l'inno davanti a una folla presente e alle autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Parata in occasione degli 80 anni della Repubblica ai Fori Imperiali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito all'esecuzione dell'inno di Mameli cantato da Andrea Bocelli. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

mattarella assiste all esecuzione inno di mameli cantato da bocelli alla parata del 2 giugno
© Iltempo.it - Mattarella assiste all'esecuzione Inno di Mameli cantato da Bocelli alla Parata del 2 giugno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mattarella assiste all'esecuzione Inno di Mameli cantato da Bocelli alla Parata del 2 giugno

Video Mattarella assiste all'esecuzione Inno di Mameli cantato da Bocelli alla Parata del 2 giugno

Notizie e thread social correlati

2 giugno, la Repubblica compie 80 anni. Mattarella e Meloni in tribuna ai Fori per la parata. Bocelli canta l’inno nazionale – La direttaIl 2 giugno si sono svolte le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica italiana.

Magi: Lega non ha cantato Inno di Mameli in Aula, atteggiamento significativo politicamenteDurante la seduta in Parlamento, i deputati di Fratelli d'Italia hanno cantato l'Inno di Mameli, mentre la Lega non ha partecipato a questa...

inno di mameli mattarella assiste all esecuzioneMattarella assiste all'esecuzione Inno di Mameli cantato da Bocelli alla Parata del 2 giugno(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Parata in occasione degli 80 anni della Repubblica ai Fori Imperiali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito all'esecuzione dell'inno ... ilmessaggero.it

inno di mameli mattarella assiste all esecuzione2 giugno, Andrea Bocelli canta l'Inno di Mameli ai Fori Imperiali(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Andrea Bocelli canta l'Inno di Mameli ai Fori imperiali in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Presenti, tra gli altri, Sergio Mattarella, ... la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web