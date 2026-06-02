Mattarella assiste all' esecuzione Inno di Mameli cantato da Bocelli alla Parata del 2 giugno
Durante la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, il presidente della Repubblica ha assistito all'esecuzione dell'Inno di Mameli interpretato dal tenore Bocelli. L'evento si è svolto in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica, con una cerimonia che ha coinvolto le forze armate e altre rappresentanze istituzionali. Il cantante ha cantato l'inno davanti a una folla presente e alle autorità.
Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Parata in occasione degli 80 anni della Repubblica ai Fori Imperiali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito all'esecuzione dell'inno di Mameli cantato da Andrea Bocelli. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it
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