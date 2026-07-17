Un principio della legge italiana stabilisce che la legittima difesa è valida solo se l'aggressore impugna un'arma. La legge non autorizza a punire l'aggressore, ma riconosce la legittimità dell'azione come causa di esclusione della responsabilità penale. La norma si applica quando l'attacco avviene con armi e permette di giustificare l'uso della forza, senza che ciò costituisca reato.

La legittima difesa, nel codice penale italiano vigente, non attribuisce il diritto di punire l’aggressore, ma opera come scriminante, cioè come causa che rende lecito un fatto che altrimenti costituirebbe reato. L’articolo 52 richiede che la reazione sia necessaria per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e che vi sia proporzione tra difesa e offesa, mentre l’articolo 55 disciplina il superamento colposo di questi limiti e, nelle aggressioni in casa o nel luogo di lavoro, esclude la punibilità quando l’errore dipenda da minorata difesa o da un grave turbamento provocato dal pericolo. Ora, le... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La legittima difesa è sempre valida finché il bandito impugna un’arma

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